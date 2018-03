La Rochelle, France

Après une défaite à domicile face à Toulon, La Rochelle 6ème au classement va tenter d'aller chercher des points sur la pelouse de Marcel Michelin ce Dimanche à 16 heures 50 face à Clermont Ferrand. Avec 50 points, le Stade Rochelais compte 18 longueurs d'avance sur les auvergnats quasiment plus en course pour les phases finales. Avec un revers à la maison face à Oyonnax, le champion en titre vient d'enchaîner une 6è défaite consécutive en Top 14. De son côté La Rochelle va devoir se déplacer à deux reprises. Ce Dimanche en Auvergne, et Samedi prochain en Béarn à Pau.

Clermont - La Rochelle, c'est à suivre sur France Bleu La Rochelle et francebleu.fr à partir de 16h30.

