La Rochelle, France

Après quatre défaites consécutives en championnat, La Rochelle s'est relancé en battant Lyon Samedi dernier. Face à l'UBB cet après midi, les maritimes doivent confirmer pour pouvoir rester dans le Top 6. Les girondins n'ont plus vraiment d'objectifs dans cette fin de saison, décrochés dans la course aux barrages et avec suffisamment de points d'avance pour éviter une relégation, mais l'UBB récupère ses internationaux.

Une victoire est souhaitée pour La Rochelle, pour se mettre dans de bonnes dispositions avant le déplacement au Pays de Galles vendredi prochain pour les 1/4 de finales de la Champion's Cup à Llanelli.

La Rochelle / UBB, c'est à suivre sur France Bleu La Rochelle et francebleu.fr à partir de 14h45.

Le match en direct sur France Bleu La Rochelle