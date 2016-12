Rugby - Top 14 : Suivez LOU-UBB en direct dès 20h45

Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles veulent terminer 2016 en beauté. Pour cela, il faut s'imposer sur la pelouse du Matmut Stadium où Lyon disputera son tout dernier match.

Romain Lonca ne dirait pas non "à un cadeau de Noël avec un peu de retard". Une victoire à Lyon par exemple, pour oublier un peu le coup sur la tête de la défaite à domicile contre Pau. La préparation pour cela n'aura pas été idéale, une semaine d'entraînement bien tronquée par le repos de trois jours accordé pour Noël. Mais pas d'inquiétude promettent les joueurs girondins, les systèmes sont connu et c'est l'orgueil et le caractère qui ont peut-être fait défaut face aux Béarnais, que l'Union doit retrouver.

En face Lyon sent le souffle du boulet se rapprocher. Le réveil des Grenoblois oblige le LOU a rester sur ses gardes pour ne pas se faire peur et assurer rapidement le maintien. Malgré tout Lyon reste avant-dernière attaque du Top 14, c'est aussi l'équipe qui manque le plus de placages. Bordeaux-Bègles doit en profiter, d'autant que l'équipe enchaînera un deuxième déplacement le 6 janvier prochain à Montpellier.

Les compositions :

Lyon : Menini, Ivaldi, Gomez-Kodela ; Tuifua, Privat ; Puricelli (cap), Fearns, Bruni ; Michalak (m), Harris (o) ; Nalaga ; Paea, Belan ; Arnold ; Armitage.

Remplaçants : Paulo, Buckle, Bekhuis, Fourie, Couilloud, Regard, Potgieter, Botha.

UBB : Kitshoff, Maynadier (cap), Cobilas ; Jones, Cazeaux ; Braid, Tauleigne, Chalmers ; Serin (m), Hickey (o) ; Connor ; Rey, Spence ; Ashley-Cooper ; Buttin.

Remplaçants : Avei, Poirot, Botha, Madaule, Lesgourgues, Madigan, Lonca, Clerc.

Lyon - UBB, c'est à vivre dès 20h30 ce vendredi sur France Bleu Gironde et francebleu.fr