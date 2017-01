Rugby - Top 14 : suivez Montpellier - UBB en direct à partir de 20h45

Désireuse d'inverser sa spirale négative, l'Union Bordeaux-Bègles va tenter sa chance sur la pelouse d'un MHR qui ne peut pas lâcher de points à domicile. Les Girondins sont-ils capables de créer l'exploit ? A suivre sur notre site.

Sortie du club des six après trois revers de rang (Toulon, Pau, Lyon), l'UBB aimerait y faire son retour le plus vite possible. Après un mois de décembre bien en deçà de ses prévisions, elle espère repartir en 2017.

Mais le programme de janvier s'annonce indigeste avec deux confrontations avec Clermont, un déplacement à Belfast et, pour commencer, un voyage dans l'Hérault où, hormis un succès en 2011, elle a toujours connu la défaite.

Pire, le MHR est en passe de devenir sa bête noire. Il était d'ailleurs venu s'imposer avec autorité en septembre à Chaban-Delmas. Pour résoudre l'équation, l'UBB va devoir relever le défi physique d'une équipe qui a peu d'équivalent en France dans ce domaine et retrouver l'efficacité qui la fuit ces dernières semaines. Tout point pris sur la pelouse de l'Altrad Stadium aurait valeur d'encouragement avant, ses supporters l'espèrent, des jours meilleurs.