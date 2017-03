Rugby - Top 14 : suivez Stade Français - UBB en direct à partir de 17h

Pour l'Union Bordeaux-Bègles, en panne de victoire depuis novembre en championnat, cela ressemble fort au match de la dernière chance. Si elle veut encore prétendre aux phases finales, l'UBB doit aller s'imposer ce dimanche à Paris. A suivre sur notre site.

Les derniers mauvais résultats de l'Union ont eu comme seul mérite de simplifier la situation. La série de cinq défaites et un nul l'a singulièrement éloignée du Top 6. Pour y revenir, et sauf faux pas inattendus de ses nombreux rivaux, l'UBB semble condamnée à gagner au moins six de ses huit dernières rencontres. Compliqué, sachant qu'elle devra se déplacer cinq fois et dans des endroits aussi hostiles que La Rochelle ou Colombes.

La défaite concédée il y a quinze jours face à Castres a eu du mal à passer. On va voir ce dimanche sur la pelouse de Jean Bouin si les joueurs ont su se remettre d'aplomb pour défier une équipe parisienne qui a sans doute dit adieu aux phases finales après sa récente défaite au Stade Rochelais mais à qui il manque encore des points pour assurer définitivement le maintien.

L'affrontement, souvent spectaculaire et riche en essais entre ces deux équipes, va permettre de voir qui aura le mieux digéré ce qui ressemble fort jusqu'ici à une saison de déceptions.