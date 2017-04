Rugby - Top 14 : suivez UBB-Toulon en direct dès 20 heures

Pour son dernier match à domicile de la saison, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le RC Toulon ce samedi à 20h45 au Matmut Atlantique. France Bleu Gironde vous propose un avant-match exceptionnel dès 20 heures.

L'Union Bordeaux-Bègles veut finir sur une bonne note au Matmut Atlantique. Après un match nul contre Clermont (23-23) et une victoire face au Stade Toulousain (20-11), le club veut conserver son invincibilité dans ce stade pour terminer sur une bonne note à domicile. Une volonté d'autant plus grande qu'en cas de succès, le club pourrait toujours continuer à espérer à une place dans le top 6 en fin de saison.

En face Toulon vient pour conforter sa place dans le wagon des qualifiables et même pour viser un barrage à domicile. Face à la paire de centres "la plus costaud au monde" dixit Jacques Brunel, l'UBB aura fort à faire et des joueurs au gabarit moins massif comme Baptiste Serin à l'ouverture ou encore Jean-Baptiste Dubié au centre devront répondre présents.

Le XV de départ de l'UBB : Domvo - Ducuing, Dubié, Ashley-Cooper, Connor - (o) Serin, (m) Lesgourgues - Chalmers, Tauleigne, Goujon - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier (cap), Poirot.

Le XV de départ du RCT : Halfpenny - Tuisova, Bastareaud, Nonu, Mitchell - (o) Trinh-Duc, (m) Tillous-Borde - Gill, Vermeulen (cap), Smith - R. Taofifenua, Kruger - Van der Merwe, Guirado, Fresia.