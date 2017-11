Rugby - Top 14 : Une UBB aux deux visages résiste à Agen (33-23)

Épatante en première période, l'Union Bordeaux-Bègles a ensuite souffert ce samedi soir au stade Chaban Delmas. Handicapée par trois blessures et un carton rouge, les Girondins ont finalement obtenu une victoire précieuse face à de vaillants agenais.

Il y a peut-être, dans le vestiaire du stade André-Moga, quelques adorateurs de Janus, le dieu romain aux deux visages. Comme à Toulouse, comme au Racing, comme à Castres et à Lyon, l'UBB a soufflé le chaud et le froid samedi soir au stade Chaban Delmas.

Le frais d'abord, dans une entame de match où de surprenants Agenais confisquaient le ballon, relançaient tout, malgré une ouverture du score rapide de Matthieu Jalibert (3-0, 2e). 10 minutes où les Girondins ne voyaient pas le ballon, et qui s'achevaient par un très bel essai d'un autre jeune joueur, Clément Laporte (19 ans), après une interminable séquence lot-et-garonnaise dans les 22 mètres (3-5, 11e).

Les Bordelais de Luke Jones ont parfois été au-dessus. © Radio France - Justine Hamon

Mais ensuite, l'Union Bordeaux-Bègles allait véritablement réciter son rugby. On s'interrogeait sur la charnière Gauthier Doubrère-Matthieu Jalibert, 40 ans à eux deux ? Le premier marquait un essai de filou, au ras d'un ruck (13-5, 23e). Avant que le second ne transperce la défense agenaise, plein axe, pour aplatir sous les poteau (20-5, 27e). Inspiré par toute cette jeunesse, c'est l'ancien, le capitaine Jandre Marais qui inscrivait ensuite en force son premier essai de la saison.

Le problème, c'est que le thermomètre allait de nouveau baisser pour l'UBB. Deux des héros du premier acte, Marais et Jalibert sortaient sur blessure dans les 10 premières minutes. De quoi s'inquiéter pour la cheville du jeune ouvreur, en porte-à-faux dans un ruck. Et de quoi s'inquiéter également pour ce poste de numéro 10, puisque Schoeman était aussi sorti sur commotion. Et surtout, l'UBB allait encaisser 10 points, avec un essai de Miquel, juste derière une mêlée, et une pénalité de Lamoulie (27-13, 53e).

Clerc expulsé, Talebula buteur décisif

Sauf que cette fois-ci, l'embellie des Bleu et Blanc était bien plus longue, face à des Bordelais complétement désorganisés. Ils allaient d'abord marquer un bel essai, certes avec un peu de réussite, avec une relance des 22 mètres, conclue en coin par Tinsley et transformée par Verdu, le troisième buteur de la soirée. Puis, Marc Clerc, à peine entré en jeu, était expulsé pour un plaquage à l'épaule (63e).

L'Agenais Januarie à fait souffrir l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Mais, au moment où tout allait mal, l'UBB allait être ragaillardie par ce carton rouge. Un carton qui réveillait aussi le Fidjien Met Talebula. Buteur d'un soir, après les sorties de Schoeman et Jalibert, il enchaînait une pénalité et un drop. En y ajoutant entre les deux un énorme contest devant sa ligne, après une course de Lamoulie (33-23, 75e). Le score n'allait plus bouger. Et les Bordelais obtenir une victoire précieuse dans la première de leurs deux réceptions face à des mal classés. A confirmer face à Brive la semaine prochaine.