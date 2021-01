Rugby Top 14 UBB-ASM : Didier Bès répond à Christophe Urios

Le match en retard comptant pour la 4e journée de Top 14 samedi dernier à été très indécis au stade Chaban-Delmas et s'est terminé par un nul 16-16 entre l'UBB et l'ASM. Une fin de rencontre également tendue sur le bord du terrain entre Christophe Urios et Didier Bès.