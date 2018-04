Il avait été l'un des rares cités en exemple par Rory Teague après la victoire contre La Rochelle. Alors qu'il traînait son spleen depuis le début de saison, Baptiste Serin a inscrit les 19 points de son équipe, lui permettant de prendre le dessus sur une bonne équipe paloise.

D'entrée, la mêlée bordelaise prend le dessus sur son homologue paloise lors du premier affrontement. Ce qui permet à Baptiste Serin, du haut de son 100e match à l'UBB d'ouvrir le score sur la pénalité suivante des 15 mètres en face (3-0, 4e).

@Serin_Baptiste qui tape sur le blason de son maillot en entrant sur le terrain puis après son essai oui il est bel et bien et 100% de retour avec le club c’est bon ça! 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 @UBBrugby#UBBSP#ILOVEUBB — audrey (@unionbdxb) April 7, 2018

Sous la pluie, malgré des intentions des deux côtés, les maladresses étaient nombreuses. Et les Bordelo-Béglais allaient être victimes de leur indisciplines. Trop pénalisés, déjà sept fois en 30 minutes, ils laissaient le buteur all black de Pau, Colin Slade, faire évoluer le tableau d'affichage avec trois pénalités. Et après 37 minutes de jeu, c'est la Section qui était devant, 9-3.

Dans un match assez terne, la lumière allait finalement venir en toute fin de période. Et allait être bordelaise. Et qui de mieux que Baptiste Serin pour inscrire l'essai ? Le demi de mêlée était à la conclusion d'une très belle action de trois quarts, avec une passe au cordeau de Jean-Baptiste Dubié pour Ed Fidow, qui perçait la défense paloise, fixait le dernier défenseur, et servait son demi de mêlée pour aplatir. Comme Serin s'occupait de tout, il transformait, et permettait à son équipe d'être devant à la pause (10-9).

L'essai de Baptiste Serin. © Radio France - Justine Hamon

Piqués par cet essai, les Palois allaient réagir après seulement quelques secondes. Sous pression, les joueurs de l'UBB étaient pénalisés dans leurs 22 mètres. Le filou demi de mêlée Thibault Daubagna jouait la pénalité rapidement, et se heurtait à Florian Dufour, qui n'était pas à 10 mètres. Résultat, carton jaune pour le jeune talonneur et 3 points offerts à Colin Slade (10-12 ,44e).

Chassé-croisé de buteurs

Mais, en ce premier weekend de départ en vacances, le chassé-croisé allait se poursuivre. Et Baptiste Serin ajoutait trois points en passant une pénalité difficile en coin (13-12, 47e). devant au score, mais pas sereins pour autant, les Bordelais continuaient de subir le rythme de la Section. Une percée magnifique de Slade, repris au dernier moment, à 5 mètres de la ligne, voyait les Bordelais concéder une nouvelle pénalité. Les trois points ajoutés par Slade (13-15, 56e), n'étaient qu'un moindre mal.

D'autant que les buteurs continuaient de briller. Serin, des 40 mètres, Slade après une faute en mêlée puis Serin de nouveau depuis la ligne médiane, faisaient tour à tour repasser leurs équipes devant (19-18, 74e). Le carton jaune infligé au Palois Charly Malié, pour un plaquage dangereux (63e) n'avait pas changé la donne.

