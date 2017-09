Rugby - Top 14 : L'UBB se fait du bien face au Stade français (30-10)

Enfin constants sur la durée d'une rencontre, l'Union Bordeaux-Bègles, a défaut d'être géniale, a été solide. Suffisant pour dominer lun pauvre Stade français dans une rencontre marquée par de nombreuses erreurs techniques des deux côtés.

L'Union n'a pas su se rendre le match facile, s'est faite peur, mais a finalement remporté, ce samedi, sa deuxième victoire de la saison, face à un Stade français peu inspiré. Une victoire dont le score final ne dit pas la difficulté. Le vent et la pluie n'ont pas aidé les deux équipes à produire du jeu.

Les Bordelais débutent bien

Les Bordelo-Béglais entamaient tambour battant la première mi-temps, empêchant les Parisiens de mettre la main sur le ballon. Et après deux pénalités de Simon Hickey, c'est l'indiscipline parisienne qui allait faire basculer pour la première fois le match. L'arbitre sortait un carton jaune pour Paul Alo-Emile pour un plaquage à l'épaule (et en retard) sur Baptiste Serin. Et, en supériorité numérique, les Bordelo-Béglais, après une série de passes après contact, envoyaient Nans Ducuing inscrire son premier essai de la saison (11-3, 12ème). Un essai qui avait le mérite de réveiller les Parisiens, qui réduisaient le score sur une pénalité de Steyn. Mais c'était ensuite au tour des éléments de se réveiller, avec une grosse averse qui rendait les ballons glissants et les fautes de main nombreuses. Seule une pénalité de Schoeman, entré provisoirement à la place d'Hickey, de faire évoluer le score. 14-3 donc, pour les Bordelais, à la pause.

Encore une fois impressionnant physiquement, Mahamadou Diaby est l'une des satisfactions de ce début de saison. © Radio France - Justine Hamon

Les Girondins, probablement vexés par leur début de période raté à Castres, débutaient bien le second acte. Après une pénalité difficile réussie par Hickey, ils passaient à deux doigts, ceux de Julien Rey, d’inscrire un essai. Mais la vidéo montrait que le centre bordelais ne contrôlait pas le ballon dans l'en-but. Mais, là, aussi un coup du sort relance le match. Alors que les Bordelais réclament une obstruction de Gerarghty sur Ducuing, l'arbitre laisse jouer. Quelques secondes plus tard, Daguin aplatit sous les poteaux (17-10, 65e). Mais Bordeaux, peu inquiété ajoutait six points grâce à la botte de Schoeman, d'une pénalité excentrée, puis d'un drop, qui semblait pourtant être passé sous la barre. Pour faire bonne figure, l'UBB ajoutait même un essai, à la sirène par le pilier Peini Ravaï, son second de la saison. Suffisant, donc, pour prendre les quatre points de la victoire, à défaut de plus.