Rugby - Top 14 : UBB - Toulouse, dernières invitations pour le bal

Le derby de la Garonne mettra aux prises ce samedi (20h45) deux équipes qui ont connu un gros coup de mou cet hiver, qui sont en retard sur leurs objectifs mais qui espèrent encore décrocher un carton pour les festivités de fin de saison.

Ils étaient bien partis avant de craquer. Une série de sept matches sans victoire pour l'UBB, une autre de quatre défaites de rang pour le Stade Toulousain. Et voilà comment ces deux équipes se retrouvent à "chasser" derrière le peloton des qualifiables.

L'hiver est fini et le printemps propose cinq matches pour rattraper le temps perdu. Septièmes à quatre points du sixième, Castres, qui compte un match de retard, les Rouge et Noir ont a minima besoin d'un succès à l'extérieur. Pas simple quand on sait qu'après Bordeaux, ils devront se rendre à Toulon et à Castres. Une non-qualification serait presque historique pour un Stade Toulousain qui est abonné aux phases finales depuis 42 ans. Attention à la réaction, prévient Emile NTamack, ancien de la maison et aujourd'hui entraîneur des trois-quarts girondins.

C'est la quatrième fois qu'Emile NTamack affronte son ancien club. © Radio France - Justine Hamon

Emile NTamack : "Ils vont tout faire pour ne pas rentrer dans l'histoire de cette façon"

La pente est encore plus rude pour une UBB qui n'a pu confirmer à Bayonne le sursaut entrevu face à Grenoble. Une Union qui a rangé sa calculette et jeté le classement à la poubelle pour se concentrer sur son jeu et sur ses sautes d'humeur qui l'ont empêchée jusqu'ici de prétendre à mieux. Pour le talonneur Clément Maynadier, l'Union a beaucoup de bonnes raisons de répondre présent sur la pelouse du Matmut Atlantique.

Clément Maynadier : "Notre premier rendez-vous sera sur l'engagement"

Depuis son accession à l'élite en 2011, l'UBB a toujours progressé, passant de candidat au maintien à celui d'outsider et se qualifiant à deux reprises pour la Champions Cup. Un succès dans le derby n'effacerait pas un hiver raté, ne garantirait rien pour l'avenir mais l'aiderait à se souvenir du bien fondé de quelques principes qu'elle a manifestement égaré en chemin, laisse entendre le centre Julien Rey.

Julien Rey en action lors du match face à Castres. © Radio France - Justine Hamon

Julien Rey : "Le moindre petit dérèglement peut te mettre une saison en l'air"

Les deux retardataires se lancent dans un sprint final incertain et n'ont d'ailleurs pas hésité à battre le rappel de leurs internationaux. Malgré cinq titularisations d'affilée pendant le Tournoi, le demi de mêlée girondin Baptiste Serin a été intégré à la feuille de match et débutera sur un banc à six avants. Plusieurs cadres (Maynadier, Cobilas, Goujon, Rey) font également leur retour. A Toulouse, le quatuor Baille, Maestri, Fickou, Huget viendra grossir les rangs d'une équipe qui doit aussi penser au quart de finale de Champions Cup qui l'attend dans une semaine au Munster.

Les compos :

UBB : Buttin - Ashley-Cooper, Spence, Rey, Dubié - (o) Madigan, (m) Lesgourgues - Chalmers, Goujon, Braid - Jones, Marais - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Avei, Kitshoff, Cazeaux, Madaule, Tauleigne, Serin, Ducuing, Clerc.

Stade Toulousain : Médard - Huget, Fritz, Fickou, Guitoune - (o) Doussain, (m) Bézy - Camara, Cros, Tekori - Albacete, Maestri - Johnston, Ghiraldini, Steenkamp.

Remplaçants : Marchand, Baille, Faasalele, T.Gray, Galan, Perez, Mc Alister, Aldegheri.

A l'occasion, d'UBB - Toulouse, France Bleu Gironde vous propose un dispositif exceptionnel et installe son studio dans les tribunes du Matmut Atlantique avec 45 minutes d'avant-match puis vous fera vivre la rencontre en intégralité.