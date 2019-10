Rugby Top 14 : un 50ème rugissant pour le Stade Rochelais

La Rochelle, France

Série en cours depuis le 2 Janvier 2016 avec la réception de Castres. Depuis cette date, et à chaque rencontre de championnat, le stade est maintenant complet. Depuis la création d'une nouvelle tribune en dur, Apivia celle au Sud du stade, la capacité de Marcel Deflandre est portée à 16 000 places. La saison dernière, avec un taux d'occupation maximum, le Stade Rochelais a d'ailleurs été le premier club du Top 14 en affluence en ratio place disponible, place occupée.

Avec un noyau dur de plus de 13 000 abonnés, il ne reste finalement que peu de places en vente à chaque match. L'équation est d'autant plus compliquée quand il s'agit d'un match de gala. Des supporteurs qui viennent parfois de très loin. De Poitiers, Saint Nazaire ou encore de Saintes. Un public de passionné, de connaisseurs, avec de nombreux abonnés de longue date comme Pascal. Il a 59 ans. Son premier match à La Rochelle remonte au début des années 80. "J'étais en pelouse à l'époque, j'avais 20 ans, il n'y avait pas toutes ces tribunes, cela a bien changé depuis !"

Pascal un abonné de 59 ans © Radio France - Gérald Paris

Pour la réception de Brive, un groupe de supporteurs Rochelais va tenter de lancer un hymne.

"Au Nord" , une reprise des Corons de Pierre Bachelet, avec un texte revisité entièrement. "Au Nord, c'était les anglais, au Sud c'est les toulonnais, à l'Est c’était les Lyonnais, à l'Ouest le Stade Rochelais." Une initiative de la band'à la Corniche, un groupe de musiciens et des Bagnards. Pour Greg, le joueur de bandjo et de guitare, "Il fallait trouver quelque chose de personnalisé, comme cela peut exister déjà à Bayonne ... on est tombé d'accord sur les Corons ... çà sonnait bien."

La Band'à la Corniche, reprise des Corons de Pierre Bachelet avec un texte pour les supporters Copier

Un groupe qui ne manque pas d'humour et qui a voulu également laisser un message personnel à Brive attendu samedi soir. Une chanson de plus pour chambrer un peu les corréziens, sur un aire de "Céline".

Supporteurs rochelais, un peu chambreurs ! Copier

Un Stade Rochelais Brive qui promet en terme d'ambiance. Il faut juste maintenant ne pas louper ce rendez-vous sportivement. Après quatre défaites en six match depuis le début de la saison, le Stade Rochelais est 12ème au classement, le promu corrézien est devant lui ... à la 9ème place.