Rugby Top 14: un air de fêtes entre l'ASM et Toulouse

Le leader du Top 14 reçoit le deuxième. Clermont et Toulouse ont fait un trou en tête du Top 14 et impressionnent depuis le début de la saison. Un match de gala entre deux équipes qui jouent le rugby le plus offensif du championnat.

Clermont-Ferrand, France

Les billets se sont vendus très vite, y compris les quelques places mises en vente la semaine dernière. La Yellow Army ne voulait pas rater ce match, même un dimanche soir à 21 heures. Canal+ n'a pas choisi cette affiche au hasard pour sa case de prime time mais parce que Clermont et Toulouse sont les équipes les plus séduisantes de ce Top 14 et réussissent à allier résultats et beau jeu; 42 essais depuis le début de la saison pour l'ASM, 35 pour le Stade Toulousain.

Ce sera en quelque sorte un pré-réveillon pour les amoureux de rugby, même si les deux équipes ne seront pas au complet. L'ASM a malheureusement commencé à regarnir son infirmerie avec Raka, Slimani et Toeava absents pour de longues semaines. Toulouse a mis quelques joueurs au repos cette semaine (Bézy, Marchand, Huget et Kolbe) et quelques cadres comme Guitoune ou Tekori ne feront pas le déplacement. Après la Champions Cup et avant un gros match à la maison face à Toulon, les toulousains ne veulent pas forcément griller toutes leurs cartouches dans un déplacement toujours incertain.

Le titre honorifique de champion d'automne en jeu

Si Toulouse présente une équipe mixte, elle possède tout de même de sérieux arguments pour contrarier l'ASM. Les clermontois craignent surtout une différence de rythme: Les toulousains viennent de disputer deux rencontres européennes de très haut niveau face aux Wasp alors que les matches de Challenge Européen de l'ASM n'avaient rien à voir. Un inconvénient, mais compensé par la possibilité de gérer l'effectif coté jaune et bleu, ce qui permet à Franck Azéma de présenter sa meilleure équipe du moment. Une rencontre qui sera marquée par le retour de Nick Abendanon après neuf mois d'absence.

Avant cette rencontre, Clermont possède trois points d'avance sur son adversaire et les toulousains en comptent cinq sur le troisième, La Rochelle, une marge relativement confortable. Les clermontois sont sur une belle dynamique, 8 matches sans défaite (un nul à Grenoble) toutes compétitions confondues mais Toulouse fait encore mieux avec 9 victoires d'affilée. En cas de succès ce dimanche soir, l'ASM serait assurée de remporter le titre honorifique de champion d'automne.

Clermont - Toulouse, c'est une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne, comme tous les matches de l'ASM. Commentaires de Julien Oury et Eric Nicol. Le Rugby Club, c'est dès 20H30. Match à suivre également en livetweet.