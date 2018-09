La Rochelle, France

Après deux promus aux dents longues, voici le LOU aux griffes très acérées. Le demi-finaliste de la dernière saison est en train de réaliser un bon début de championnat. Avec pour commencer un nul sur sa pelouse face à Toulouse, on ne savait pas vraiment où situer la formation de Pierre Mignoni, mais la suite du championnat a donné des indicateurs plus précis sur l'état de forme des lyonnais.

Il y a eu d'abord cette défaite à Castres, 19 à 16, un point du bonus défensif, mais surtout derrière deux belles performances, un succès à Perpignan, à l'arrachée, contestable diront certains avec des décisions arbitrales peu favorables à l'USAP en fin de match, et puis cette victoire majuscule, écrasante face au vice-champion de France. Un cinglant 55 à 13 face à Montpellier qui alignait tout de même quelques unes de ses pièces maîtresses pour cette rencontre Louis Picamoles, Aaron Cruden ou autre Bismarck du Plessis. Un coup de tonnerre de la 4è journée qui en appelle sûrement d'autres ...

Ce Samedi, en face, quelle visage présentera le Stade Rochelais ?

Celui friable de la première mi-temps face à Perpignan ? où l'autre beaucoup plus séduisant des 30 dernières minutes ? Une chose est sûre pour rivaliser, il faudra ne plus égarer autant de ballons en touche, 6 touches perdues sur ses propres lancers, et ne pas perdre trop de ballon dans le jeu à la main. Bref ... une question se pose avant ce match. Les maritimes sont-ils vraiment prêts pour contenir un Lyon qui semble maintenant bien lancé ? Les approximations du début de saison doivent maintenant être balayées avec cette nouvelle réception.

Engranger de la confiance face à un sérieux candidat au Top 6 avant de se déplacer en gironde face à l'UBB, c'est l'objectif. Une défaite et le groupe rochelais pourrait tomber dans une spirale d'incertitude. Lancer vraiment sa saison face à un LOU de plus en plus ambitieux ... Ce serait également donner un message aux autres clubs du Top 14, celui qu'il faudra aussi compter sur le Stade Rochelais cette année.