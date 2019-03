Rugby Top 14 : Une charnière internationale pour l'ASM face à Grenoble au Michelin

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Une pénalité de Gaétan Germain qui heurte un poteau à la toute dernière seconde de la rencontre. Le match aller s'était soldé par un résultat nul au stade des Alpes (27-27), déjà lors d'un doublon pendant les tests de novembre. L'ASM conservait pourtant sa première place au classement.

Avec Parra, Lopez et Fofana

Quatre mois plus tard, les Clermontois ont abandonné le fauteuil de leader aux toulousains, et voient revenir les lyonnais sur leurs talons. "On va tout faire pour terminer à l'une des deux premières places" prévient Paul Jedrasiak. Mais le deuxième ligne se focalise sur le très court terme et ce match contre le FCG.

Wesley Fofana sera présent © Radio France - Justine Hamon

Face à une équipe grenobloise largement remaniée, qui vient de s'incliner à Bordeaux (47-31) et n'a toujours pas gagné le moindre match en 2019, l'ASM pourra donc aligner la charnière Parra-Lopez, ainsi que Fofana au centre. Les trois n'ont pas été retenus pour affronter l'Ecosse. Leurs sorties médiatiques n'ont pas été appréciées à la FFR. Même si Jacques Brunel, le sélectionneur, s'en défend. Ils pourront donc jouer contre Grenoble, avant de rejoindre Marcoussis dimanche et leurs coéquipiers Falgoux, Vahaamahina, Iturria, et Penaud.

Avant-derniers, les Grenoblois ne semblent pas actuellement dans les meilleurs dispositions. "Mais c'est une équipe qui propose un gros volume de jeu" prévient Franck Azéma, "même si forcément leur classement montre qu'ils sont en difficulté dans d'autres secteurs".

Si on y va la clope au bec, on va en prendre 60... Franck Pourteau, ouvreur de Grenoble

Les Isèrois font largement tourner leur effectif, et savent que ce sera difficile face à l'ASM. "C'est une très belle équipe, qui met 40 en moyenne chez elle à son adversaire, mais on va essayer de faire un bon match" espère Franck Pourteau. Mais les Grenoblois n'ont plus gagné au Michelin depuis 15 ans.

