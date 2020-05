Rugby - Top 14 : une chance pour Montpellier de disputer la prochaine Coupe d'Europe ?

Il y a quelques jours, le football a tranché en désignant le PSG champion de France de Ligue 1 et en figeant le classement sur la base d'un quotient "matchs joués / points pris" pour délivrer les tickets pour les compétitions européennes, la saison prochaine.

Le rugby, lui, s'interroge encore. Faut-il attribuer le titre de champion de France à l'Union Bordeaux-Bègles, leader du classement après 17 journées sur les 26 qui devaient être disputées ? Tout le monde ne le souhaite pas, dans la mesure où contrairement au football, c'est normalement à l'issue de barrages que le bouclier de Brennus est soulevé.

Quelles équipes en Champions Cup ?

Au delà ce ce titre, la question brûlante liée à l'attribution des six places places européennes. Chez nos confrères de Sud Radio, ce dimanche, le vice président de la LNR, Alain Tingaud, a avancé une solution qui doit, selon lui, être validée par le comité directeur : les quatre premiers seraient directement envoyés en Champions Cup, tandis que les équipes classées de la cinquième à la huitième place disputeraient les barrages pour décrocher les deux tickets restants.

Si ce n'est pas le cas, on ne criera pas à l'injustice - Xavier Garbajosa

Ainsi, Montpellier (8) se déplacerait à La Rochelle (5) et Toulouse (7) irait à Clermont (6). Ces équipes s'affronteraient avec pour objectif de rejoindre Bordeaux, Lyon, le Racing et Toulon. Un scénario qui pourrait faire les affaires du MHR qui, avec une huitième place au classement, aurait "du" être amené à jouer le Challenge Européen.

"Si c'est acté, on s'adaptera pour préparer et jouer ce match dans les meilleures conditions. Si ce n'est finalement pas le cas, parce que beaucoup de choses sont dites, alors on ne criera pas à l'injustice. Aujourd'hui, notre classement à la dix-septième journée ne nous permet pas de faire des doléances" réagit auprès de France Bleu Hérault Xavier Garajosa, entraîneur du MHR.