Rugby Top 14 : Une semaine studieuse pour l'ASM Clermont Auvergne

Après une journée de récupération lundi et un barbecue mardi, les joueurs de l'ASM ont repris le chemin de l'entrainement dès mercredi avec dans le viseur leur demi-finale de Top 14 à préparer. "On travaille beaucoup la cohésion et le petit détail, car on arrive dans le sprint final et tout va être important" souligne le centre de l'ASM Damian Penaud. Le gros des troupes est totalement mobilisé pour cette demi-finale, après une saison frustrante l'année dernière. "On voit qu'ils sont déterminés. Çà fait plaisir de voir 40 gars qui ont envie et qui sont prêts" estime-t-il.

Deux défaites qui n'entament pas le moral des troupes

Malgré tout, le club vient d'enchaîner deux défaites consécutives contre Toulon (32-11) et contre Montpellier (27-28). Mais l’entraîneur de Franck Azéma ne veut pas douter de son effectif. "On va pas arriver en se tapant le torse, mais on est arrivé en demi pas par hasard. On a été régulier dans ce qu'on a fait. Maintenant, sur les deux jours, on se prépare avant que les joueurs aient le week-end pour récupérer"

C'est donc une ambiance studieuse qui règne au club en ce moment. Des joueurs vont revenir d'ici les demi-finales, notamment Peceli Yato. L'entraineur rappelle d'ailleurs que cette période sans matchs ne doit pas être subie par les joueurs. "On a fait les efforts nécessaires et choisi de jouer pour les deux premières places du championnat. Nous avons eu le temps d’anticiper cette plage de travail et de la mettre à profit pour que l’équipe arrive à s’exprimer au maximum de ses possibilités le 9 juin."

Un manque de rythme ?

Les joueurs enchaînent donc les périodes de cohésion et de physique. "Ce n’est jamais très intéressant de faire du physique", lance Camille Lopez. _"Mais nous savons pourquoi nous le faisons"_explique le demi de mêlée. Cette semaineest donc très particulière car l'objectif de ces séances est d'éviter de manquer de rythme pour la dernière ligne droite.

"Quand tu joues pas, on te dit que tu vas manquer de rythme. Quand tu joues, on te dit que tu vas être fatigué....Y'a pas de recette : ce qui est important, c'est de ne pas faire semblant de. Pour l'instant, y'a une très bonne prise de responsabilité de la part des leaders."

Les leaders, comme Morgan Parra, blessé jusqu'à la fin de la saison, sont avec le groupe pour leur donner des conseils. Le capitaine discute notamment avec Greg Laidlaw et Charlie Cassang, deux demi-de-mêlée. Les joueurs auront quand même un oeil sur leurs potentiels adversaires lors du match samedi entre Lyon et Montpellier (17h). Sans émettre de pronostic : "Ce sont deux grosses équipes dont une qui a créé un exploit mérité. A nous de bien nous préparer" affirme Damian Penaud. La rencontre, qui se déroulera à Lyon, sera donc particulièrement scrutée par certains joueurs chez eux, afin de mettre un nom sur leur premier obstacle vers un nouveau bouclier de Brennus.

#Presse 🎙@ArthurIturria “ce n’est bien sûr pas une semaine classique. Nous avons la chance de pouvoir se préparer à l’avance et de se focaliser sur notre objectif. Nous aurons le temps, d affiner ensuite notre stratégie à notre adversaire. “ pic.twitter.com/zslrLhABWp — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 30, 2019