Rugby - Top 14 : une UBB en tenue de combat face au Stade Français

Vexée de s'être fait marcher dessus à Castres (33-19), l'Union Bordeaux-Bègles est décidée à réagir ce samedi (18h) face à des Parisiens qui veulent venir récupérer en Gironde les points abandonnés face à Lyon.

Fini le temps partiel. L'Union espère enfin disputer 80 minutes pleines. "C'est notre objectif, annonce Jacques Brunel. Entre une première mi-temps moyenne contre Clermont et une deuxième mi-temps pas bonne du tout contre Castres, pour le moment on a fait des bouts de match".

Si l'UBB n'est bien sûr pas la seule à se chercher encore en ce début de championnat, elle aimerait gagner vite en constance, d'autant qu'elle veut repousser au plus loin la date d'une éventuelle première défaite domestique. "On en un peu marre d'avoir cette étiquette de gentils Bordelais", rappelle le talonneur Clément Maynadier, l'un des quatre internationaux français alignés au coup d'envoi.

Le 5 novembre dernier, Clément Maynadier avait inscrit face aux Parisiens son seul essai de la saison. © Radio France - Justine Hamon

Clément Maynadier : "Un peu marre d'avoir cette étiquette de gentils Bordelais" Copier

"Le staff veut qu'on soit beaucoup plus rugueux et agressif à la maison, poursuit l'ancien Albigeois. Une défense qui va monter vite, on va presser, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Un match n'est jamais écrit d'avance mais il faut tout faire pour qu'en sortant du match, ils soient marqués et qu'ils se disent que ce n'est pas rigolo à Bordeaux".

Huit hommes en colère

C'est un pack girondin revanchard qui devrait entrer sur la pelouse de Chaban-Delmas et par une météo qui s'annonce humide. Samedi dernier à Castres, les avants se sont fait bouger après la pause, accumulant les pénalités et reculant face aux mauls tarnais. "On a peut-être manqué d'humilité après la mi-temps, avoue le pilier Sébastien Taofifenua. On a tous assez d'orgueil pour éviter que ça se reproduise. C'est sûr que ça touche un peu à notre fierté mais on a vraiment bien travaillé sur ce secteur cette semaine et j'espère qu'on va pouvoir se re-jauger de suite face à un gros pack".

Confiance à retrouver côté girondin, confiance à entretenir chez un Stade Français qui n'en menait pas large après sa défaite inaugurale (16-25) face à Lyon et qui a répondu de belle manière en maîtrisant La Rochelle (35-24) le weekend dernier. "Ils ont repris confiance à travers leur dernier match, souligne Jacques Brunel, et ils doivent absolument rattraper les points qu'ils ont perdus. Il faudra qu'on soit très vigilant".

Jacques Brunel a rappelé Jean-Baptiste Poux sur le banc. © Radio France - Justine Hamon

Jacques Brunel : "Ils vont arriver ici en confiance, il faut qu'on fasse très attention" Copier

Le manageur a procédé à cinq changements dans son XV de départ. Quatre internationaux français sur cinq (Jefferson Poirot s'est bloqué le dos) débuteront. Clément Maynadier au talon, Loann Goujon en troisième ligne, Baptiste Serin à la mêlée et Nans Ducuing à l'arrière. Retours également du centre Julien Rey et de l'ailier néo-zélandais Fa'asiu Fuatai. Marco Tauleigne (commotion), Darly Domvo (paroi abdominale) et Apisai Naqalevu (turnover) ne seront pas sur la feuille de match.

Côté parisien, la victoire face aux Rochelais a laissé sur le carreau l'arrière Djibril Camara et le centre Jonathan Danty. L'ouvreur international Jules Plisson n'est pas du déplacement, ce qui offrira sans doute à l'Anglais Geraghty ses premières minutes sous le maillot du Stade Français.

UBB / Stade Français, c'est à vivre à partir de 18h sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec notre consultant, l'ouvreur de l'Union Romain Lonca.

Les compos :

UBB : Ducuing - Fuatai, Dubié, Rey, Edwards - Hickey (o) Serin (m) - Goujon, Houston, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier, Taofifenua.

Remplaçants : Pélissié, Ravai, Cazeaux, Chalmers, Lesgourgues, Schoeman, Spence, Poux.

Stade Français : Ensor - Martial, Waisea, Millet, Arias - Steyn (o) McLeod (m) - Nicolas, Parisse, Burban - Flanquart, Gabrillagues - Alo Emile, Gau, Zhvania.

Remplaçants : Burden, Steenkamp, Alberts, Macalou, Daguin, Geraghty, O'Connor, Cittadini.