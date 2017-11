Rugby - Top 14 : une UBB jeune et à jeun avant Agen

Restée sur sa faim après ses défaites au Racing 92 et à Toulouse, l’Union Bordeaux-Bègles a impérativement besoin ce samedi (18h) de se nourrir d’une victoire face au promu. Et espère une nouvelle fois pouvoir compter sur sa jeunesse pour pallier les absences.

L'UBB savait que novembre serait piégeux. Elle y est. Après avoir frôlé le gros coup à Toulouse (38-37), l'équipe girondine, 7ème, doit battre Agen, puis Brive samedi prochain, pour rester dans le bon wagon du championnat.

Privé de huit internationaux (Poirot, Taofifenua, Maynadier, Tauleigne, Serin, Lesgourgues, Ducuing, Ravai) et de plusieurs joueurs blessés ou en reprise (Braid, Hickey, Decron, Domvo, Rey, Lonca et Connor qui a rechuté jeudi), elle sait qu'elle va devoir serrer les rangs dans une période où elle avait tout gâché la saison dernière.

Une UBB amoindrie, un SUA ragaillardi

Dès lundi, à la reprise de l'entraînement, au retour d'une semaine qui a vu les uns partir en vacances et les autres endosser le maillot des Barbarians, le staff a mis tout le monde en garde sur le danger que représente un SUA ragaillardi par son succès (26-24) face à Toulon.

« On est inquiet bien sûr, lâche le manageur Jacques Brunel, on rentre dans une période délicate. Il faut être très vigilant. On peut se faire des classements dans la tête mais la vérité est sur le terrain. Il ne faut pas se tromper. »

En manque de piliers gauche, Jacques Brunel pourra compter sur l'expérience de Jean-Baptiste Poux. © Radio France - Justine Hamon

Les Agenais n'ont pris jusqu'ici qu'un point en déplacement (bonus défensif à Oyonnax) mais ils s’accrochent à chaque fois et flairent peut-être le bon coup sur la pelouse du stade Chaban-Delmas où elle avait décroché en mai dernier son billet pour l’élite. « On a un match qui a tout du piège, prévient le centre Jean-Baptiste Dubié, Agen va avoir des choses positives en tête et va vouloir faire un gros déplacement chez nous. C’est une équipe que j’ai jouée pas mal en Pro D2 (ndlr : avec Mont-de-Marsan), face à qui j’ai pas mal perdu. Je sais à quoi m’attendre. »

Sans faire de son adversaire une montagne, l’UBB sait qu’elle va devoir mettre les ingrédients nécessaires pour aller chercher une cinquième victoire à la maison et y préserver son invincibilité.

Une jeunesse bien encadrée

Le staff a procédé à six changements. Le jeune Thierry Paiva connaîtra sa première titularisation en Top 14 à gauche de la première ligne. Même chose pour le demi de mêlée Gauthier Doubrère qui sera chargé de conduire le jeu en compagnie de Matthieu Jalibert.

Gauthier Doubrère en action face aux Anglais d'Exeter. © Radio France - Justine Hamon

Loann Goujon, remis d’une fracture du nez, débutera en troisième ligne et l’ailier samoan Ed Fidow, en vue avec les espoirs le weekend dernier, sera lancé d’entrée dans le grand bain.

UBB – Agen, c’est à vivre ne intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 17h45.

Les compos :

UBB : Schoeman – Fuatai, Talebula, Dubié, Fidox – Jalibert (o) Doubrère (m) – Goujon, Houston, Diaby – Marais, Jones – Cobilas, Pélissié, Paiva.

Remplaçants : Avei, Poux, Cazeaux, Woki, Gimbert, Uberti, Naqalevu, Clerc.

SUA : Lamoulie - Tilsley, Hériteau, Fouyssac, Laporte - Mieres (o) Januarie (m) - Farré, Miquel, Tanga-Mangene - Braendlin Marchois - Joly, Ngauamo, Béthune.

Remplaçants : Bosch, Phelipponneau, Murday, Erbani, Verdu, McIntyre, Sadie, Ryan.