Rugby Top 14 : Victoire bonifiée pour l'ASM face à Grenoble (52-17)

L'ASM a rapidement décollé au score dans ce match ou les grenoblois se sont montrés courageux sans pourtant rivaliser face à un adversaire plus fort (24-10 à la mi-temps)

Finalement privés de Morgan Parra, blessé à la cuisse, les Clermontois pouvaient compter sur Wesley Fofana et Camille Lopez. L'ouvreur international de l'ASM était plutôt satisfait, "ça fait du bien de retrouver le Michelin et les copains" confie avec un grand sourire celui qui va repartir à Marcoussis ce dimanche, "il y a eu un choix sportif, on en a parlé avec le staff de l'équipe de France, et je l'accepte".

#Presse@Lopezcamille64 “ ça fait du bien de jouer au Rugby qui plus est quand il y a la victoire au bout. Nous avons besoin de points, le contrat est rempli. Maintenant je vais retrouver l Équipe de france avec énormément d’envie. “ pic.twitter.com/rpxr9sQI1B — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 2, 2019

Les jaunes et bleus ont inscrit 7 essais au total et empochent ainsi le point de bonus offensif. Au classement, l'ASM revient provisoirement à un point du leader toulousain, qui joue ce dimanche au Stade Français. "Comptablement, c'est une bonne opération" apprécie Franck Azéma, "on poursuit l'objectif de se qualifier, et dans cette perspective, c'est une bonne chose".

Prochain match face à la section Paloise, à domicile, dimanche 17 mars à 12 h 30.