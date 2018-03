Troisième victoire de rang pour l'ASM ! Les clermontois ont ouvert le score dès la 8ème minute avec un essai de Peter Betham. La section paloise n'a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions en première période (24-7 à la mi-temps) et concède deux nouveaux essais dans le premier acte grâce à Damian Penaud et Peceli Yato.

ça fait du bien, moi je crois encore à la qualification, même si ça ne dépendra plus de nous... Damian Penaud, trois quart centre de l'ASM

En seconde période, les palois ont eu du mal à rivaliser avec la défense clermontoise, les jaunes et bleus ont inscrit 5 essais au total et empochent le bonus offensif ce qui n'était plus arrivé depuis novembre dernier avec la réception du LOU. "Je suis satisfait" ajoute Patrico Fernandez auteur d'une bonne rentrée, "on va continuer à travailler pour emmagasiner de la confiance".

Dans l’attitude tout le monde s’envoie, il y a un peu de déchet dans le contenu mais sinon le résultat de ce soir est positif » Franck Azéma

Une victoire de bonne augure à deux semaines de la réception du Racing 92 pour le quart de finale de la Champions Cup. "Je leur souhaite le meilleur pour la fin de saison" conclu Thomas Domingo, beau joueur, à l'issue de la rencontre, et ovationné par le public du Michelin. "Les supporters ne m'ont pas oublié, ça fait plaisir...".

En attendant l'ASM se déplacera à Toulon le week-end prochain, pour affronter le RCT coup d'envoi dimanche 25 mars à 16h50. Des Toulonnais battus 29-26 à Oyonnax...