Rugby Top 14 : VIctoire de l'ASM face à Agen ! (31-12)

Les clermontois ont renoué avec le victoire ce samedi au Michelin. Victoire sans bonus avec quatre essais au compteur qui permet à l'ASM de rejoindre Brive et le Racing 92 en tête du classement.

Deuxième victoire de la saison pour les jaunes et bleus. Après une très bonne entame de match, l'ASM a rapidement engrangé le maximum de points pour creuser l'écart.

Un succès non bonifié à cause d'un deuxième acte trop brouillon face à des agenais courageux qui n'ont rien lâché. Une victoire qui permet à l'ASM d'aborder sereinement le riche programme des deux mois à venir ; un revers de plus pour Agen qui n'a toujours aucune victoire au compteur cette saison...

Prochain match dimanche 11 octobre avec un déplacement sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, coup d'envoi à 21h10