Clermont-Ferrand, France

L'enthousiasme des grands soirs s'est de nouveau fait sentir dans les tribunes du stade Marcel Michelin en ouverture d'une nouvelle saison de Top 14. Comme on pouvait s'y attendre l'ASM était au rendez-vous face à des supporters qui s'en sont donné à coeur joie.

Après une excellente entame ponctuée par deux essais de Toeava, les clermontois ont rapidement montré quelques signes de faiblesse laissant à Agen l’opportunité de revenir au score (15-16 à la mi-temps). "On s'est dit des choses qui resteront dans le vestiaire" lance Bernard Goutta, l'entraineur des avants clermontois, "mais on a bien réagi, et je mets ça sur le spectre de la saison dernière, on a fait preuve de fébrilité au début du match".

On a manqué d'agressivité défensive en première période, mais les garçons ont montré du caractère ensuite... Bernard Goutta, entraineur des avants de l'ASM

La crainte de revivre le scénario de la saison passée après la blessure d'Ulugia évacué sur civière à la 40ème minute. Les nouvelles était plutôt rassurantes concernant le talonneur australien dans la soirée.

Au retour des vestiaires, les agenais ont complètement craqué jusqu'à encaisser 10 essais dont les doublés de Toeava, d'Ezeala, de Raka et de Betham. Un baptême du feu réussi pour Samuel Ezeala, mais aussi pour Filipiti Falatoa, lui aussi auteur d'un essai pour son premier match avec les professionnels.

Une première au Michelin réussie face au @agen_rugby avec une victoire 67-23 ! 👍🏻🔥 #ASMSUApic.twitter.com/g75n82A7ZE — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 25, 2018

"C'était catastrophique en première mi-temps" avoue Camille Lopez, "on était sur les talons, on a pas défendu, on ne pourra reproduire ce genre de deuxième période tout le temps" prévient lucide l'ouvreur de l'ASM. Mais on retiendra quand même les fulgurances de la ligne de trois quart, la puissance de Naqalevu, le finish d'Ezeala, la classe de Toeava, et la justesse de Tuicuvu.

Et le bonus offensif. "On en a pas marqué tant que ça la saison dernière" remarque Bernard Goutta, "je pense que le prochain match sera un premier vrai test pour s'étalonner".

Au révélateur du Racing pour le premier déplacement

Prochain match dimanche 2 septembre, avec un premier déplacement de la saison face au Racing 92, coup d'envoi à 16h45 à la U Arena.