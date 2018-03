Clermont-Ferrand, France

Avec ce succès l'ASM sort le Stade Rochelais du Top 6. Dès les premières minutes, les jaunes et bleus ont ouvert le score avec un essai de Peceli Yato. A la mi-temps, les clermontois mènaient de 2 points à l'issue d'une première période intéressante.

En seconde période les jaunes et noirs se sont montrés trop indisciplinés et pas assez inspirés offensivement ce qui a permis à l'ASM de creuser l'écart grâce à un nouvel essai inscrit par Arthur Iturria. "Ca fait du bien, on ne va pas se mentir, on n'était pas dans une bonne situation" reconnaît le deuxième ligne clermontois, "c'est difficile de vivre une telle saison après le titre, on avait envie de se lâcher car la semaine dernière on a été ridicule, on va repartir sur au tre chose pour préparer ce quart de,finale car la coupe d'Europe, c'est désormais l'objectif".

Nous avons répondu présent cet après-midi, nous avions que cela en tête tout au long de la semaine et nous avons construit ce match collectivement. Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Lapandry. « On avait la trouille avant le match. C’est un match fondateur. Notre match référence de ce début d’année » #YellowArmy#ASMSRpic.twitter.com/cOo8ek4XnB — Damien Tardieu (@damtard15) March 4, 2018

C’est la 3e défaite consécutive de La Rochelle, qui remporte toutefois son premier point de bonus défensif cette saison, et qui pointe désormais à la 7ème place du classement. Pour les Clermontois, c'est enfin la fin de la série noire, trois mois après la dernière victoire contre Agen en Top 14. "C'est un match fondateur, je suis sur qu'on va faire une bonne fin de saison" positive Alexandre Lapandry.

Jolie image autour de la haie d’honneur des deux équipes après un match très engagé ! @staderochelaispic.twitter.com/dg115Wvinq — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 4, 2018

Prochain match pour l'ASM, samedi prochain pour le derby du Massif Central à Brive, coup d'envoi à 20h45.