Rugby Top 14 : Victoire de l'ASM face au Stade Rochelais (44-19)

Clermont-Ferrand, France

Fin de série pour le Stade Rochelais dans ce duel d'invaincus ce dimanche au Stade Marcel Michelin. Les maritimes restaient sur 7 victoires de rang, une série entamée contre Clermont en octobre dernier. "On a fait un gros match" savoure Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "on a été très disciplinés, et on les a poussé à la faute".

L'ASM a très bien démarré la rencontre grâce notamment à la performance de Greig Laidlaw auteur de 18 pts dans le premier acte. Les clermontois auront cédé une fois sur un essai de Vito à la 28ème minute. En seconde mi-temps l'ASM se détache rapidement au score pour inscrire 3 essais supplémentaires. Seul regret pour les jaunards : ne pas avoir réussi à s'emparer du bonus offensif. "On aurait pu aller le chercher en toute fin de match" reconnaît Judicaël Cancoriet, mais la dernière action ne donnera rien, et les maritimes ont mis le ballon en touche pour empêcher l'ASM de remporter un succès bonifié. "On garde cette première place, c'est bien" conclue Rémy Grosso.

#ASMSR les Clermontois s’imposent 44-19 en clôture de la 14ème journée de @top14rugby et conservent la 1ère place du Classement 💪🏻👍🏻#YellowArmypic.twitter.com/siuoDbislF — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 6, 2019

Prochain match pour l'ASM samedi 12 janvier avec un retour à la Challene Cup, et la réception des angalis de Northampton, coup d'envoi à 21h00 au stade Marcel Michelin.