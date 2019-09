Rugby Top 14 : Victoire de l'ASM sur la pelouse du Stade Français (32-18)

Une victoire logique pour l'ASM qui après une premier acte très mitigé a repris les commandes en seconde mi-temps pour distancer le Stade Français avec notamment deux essais de Fritz Lee et Samuel Ezeala.

Un sans faute également pour McIntyre face aux perches (8/8).

« c’est une victoire qui fait du bien et nous relance. Peut être pas la plus belle mais elle compte comme les autres. La seconde période est plus aboutie et nous permet de l’emporter. » Morgan Parra