Rugby - Top : suivez UBB - Grenoble en direct à partir de 18h30

C'est sous tension que l'Union Bordeaux-Bègles s'apprête à disputer ce samedi face au premier relégable isérois le dernier match de sa saison au stade Chaban-Delmas. Sans victoire depuis mi-novembre, l'UBB joue gros. A suivre sur notre site.

On pourra toujours dire, si ça se passe mal, qu'il restera six journées pour aller chercher une neuvième victoire, sans doute synonyme de maintien. Mais l'Union a tout intérêt à la décrocher dès ce samedi. D'abord pour aborder plus sereinement la suite et la fin du championnat. Ensuite parce qu'elle permettrait probablement d'écarter une équipe grenobloise qui s'est remise à y croire.

Il sera temps, plus tard, de réfléchir aux causes qui ont fait exploser en route une machine girondine qui avait pourtant bien lancé sa saison et qui pointait à la deuxième place, mi-novembre, au soir d'une éclatante victoire face à La Rochelle.

Cette semaine encore, il y a eu beaucoup de discussions entre les joueurs, avec le staff et avec le président Laurent Marti. L'UBB va devoir montrer qu'elle peut trouver les ressources et ce supplément d'âme qui semble s'être évaporé au fil des défaites. Sinon, la tension va monter d'un cran.