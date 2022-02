Rugby - Top14 : le CA Brive se relance après sa victoire contre Clermont

Les Brivistes ont remporté ce week-end le 103e derby du Massif Central, 27 à 20, face à l'ASM Clermont Auvergne. Une victoire rassurante pour le CAB, désormais 11e de Top 14. A l'occasion de ce match, certains joueurs se sont aussi révélés et ont repris confiance.

Guillaume Galletier, par exemple, le trois-quart centre, titularisé six fois cette saison, a montré de belles aptitudes et de belles valeurs en défense, même si ce fut dur dans les chocs : "Ça a tapé très fort, mais on s'est mis en face et on a fait front tous ensemble. La défense, l'engagement, et l'état d'esprit, ce sont nos valeurs et on gagne sur ça. C'est super. On a eu une semaine compliquée, après le match au Racing, on s'est fait petit, on a bien bossé mais il y avait beaucoup de pression et de stress et franchement ça fait du bien."

C'est aussi le cas du jeune pilier fidjien Wesley Tapueluelu, 21 ans. Il a dû rentrer à droite, car le CAB manquait de monde à ce poste et même s'il n'a été formé à ce poste, il a été efficace selon son coach Jeremy Davidson : "Il a tenu en mêlée, il a plaqué, il a gratté un ballon important dans les 22. Il va progresser, prendre de la confiance. Donc, je suis vraiment content pour lui."

Il faut dire que le Fidjien a été efficacement coaché par son capitaine Saïd Hirèche : "Je lui ai juste dis que si on allait jouer en Top14 c'était une petite pression et ça dépend de toi. Sur chaque mêlée ça dépend de toi. C'était pour l'encourager, lui dire on est avec toi. Tout le monde lui a parlé. Il grandit, je pense, et ça c'est important. Il va gagner de la confiance individuelle et la confiance du groupe et ça c'est bon pour la suite j'espère."

Quant à Enzo Sanga, seul demi de mêlée disponible pour le derby, il a été propre face à son ancien club, selon Guillaume Galletier : "A Toulouse, il a été beaucoup critiqué sur la fin de match. Là, il a géré de A à Z. C'est super pour lui."

Premier objectif de février rempli

Ce match gagné contre Clermont est donc le premier objectif rempli de ce mois de février. Il en reste deux autres, deux matchs à domicile contre Montpellier et Toulon. Mais, attention néanmoins à ne pas se dire que le maintien est gagné d'avance et se relâcher note l'arrière Joris Jurand : "On va bien analyser cette équipe de Montpellier, une équipe très costaud à l'extérieur. Ils sont allés prendre 5 points à Biarritz, donc on sait qu'ils vont venir avec des intentions. On sait que ça va être un combat très rude, très important et encore une fois un match pour la survie."

Pour autant, est-ce que la victoire dans le derby peut-être un match bascule pour Brive ? La réponse de Jeremy Davidson : "Ce sera un match de bascule si on continue comme ça. Si on a un résultat positif la semaine prochaine et la semaine d'après." Le staff et les joueurs doivent donc désormais se tourner sur la réception du MHR, le dauphin de Bordeaux, leader du Top14, qui se déplace au Stadium, ce samedi.