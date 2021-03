Coronavirus : le joueur du Stade Montois William Wavrin autorisé à reprendre le rugby

Le sourire illumine le visage de ce colosse de quasiment 2 mètres. William Wavrin a reçu le feu vert du corps médical pour reprendre le chemin de l'entrainement. Après quatre mois d'incertitude quant à la suite de sa carrière, cette fois c'est bon, il pourra refouler bientôt les pelouses de Pro D2.

Le troisième-ligne du Stade Montois Rugby souffrait d’une myocardite suite au coronavirus contracté au retour du match des siens contre Grenoble en octobre dernier. Dans la semaine qui suit le déplacement en Isère, presque 30 joueurs de l'effectif landais sont touchés par le Covid-19. Si William Wavrin se sent juste un peu fatigué pendant 24 heures, il est loin d'être le plus touché de l'effectif montois.

Après la période d'isolement, la reprise de l'entrainement ne peut se faire qu'après une batterie de tests médicaux comme le prévoit le protocole édictée par la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Et la mauvaise nouvelle tombe comme un couperet pour le joueur de 30 ans : une myocardite lui est diagnostiquée des suites de sa contamination au Covid-19.

Une myocardite est une inflammation du myocarde, autrement dit du tissu musculaire au niveau du cœur lui permettant de se contracter et de pomper le sang. Si chez certains, elle peut ne provoquer aucun symptôme et être silencieuse, chez d'autre elle peut engendrer de graves conséquences cardiaques. Pas question de prendre le moindre risque donc. Dès lors, obligation pour le joueur professionnel de se limiter à 80 % de ses capacités cardiaques pour ne pas risquer d’emballer son cœur et interdiction formelle de participer à la moindre opposition avec contact.

Le soulagement après quatre mois d'attente

Quatre mois à l'écart de ses coéquipiers, quatre mois sans pouvoir participer aux entraînements collectifs, à multiplier les séances de musculation et à toujours faire attention à ne pas pratiquer le moindre exercice à haute intensité, c'était le quotidien de William Wavrin. Après un arsenal de tests passés à Bordeaux début mars, l’inflammation du myocarde est résorbée et aucune séquelle n'est observable sur les tissus musculaires. Un soulagement pour le troisième-ligne des jaunes et noirs qui va pouvoir reprendre l'entrainement avec ses coéquipiers dès lundi.

Après quatre mois d'absence, William Wavrin nous confirme son envie de pouvoir postuler très vite à une place sur les feuilles de match. Le numéro 6 montois a "faim" et il nous confie qu'il se sent "très bien physiquement et mentalement" avant de poursuivre "ça fait longtemps que j'attends ça, et puis c'est particulier car ce n'est pas une blessure physique comme on en a souvent dans le rugby comme le genou ou l'épaule. Maintenant il va falloir retrouver les impacts et l'intensité petit à petit"

William Wavrin espère donc être sur la feuille de match pour les réceptions coup sur coup de Grenoble et Valence/Romans à Boniface, deux matchs cruciaux dans la course au maintien pour le Stade Montois.