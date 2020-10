Rugby : Toulon affronte Bristol en finale de la Challenge Cup

Serait-ce la bonne pour le Racing Club Toulon ? Si l'équipe a déjà remporté trois fois la plus prestigieuse des deux compétitions européennes de rugby, la Champions Cup en 2013, 2014 et 2015, elle a toujours échoué en Challenge Cup. Et ce, malgré la participation à deux finales en 2010 et 2012.

Le RC Toulon fera donc tout ce vendredi à 21h pour faire mentir l'adage jamais deux sans trois en affrontant les Bristol Bears. Les Anglais sont loin d'avoir un palmarès à la hauteur de celui des Toulonnais. Leur meilleur fait d'armes remonte à 2000 où ils étaient demi-finaliste du Challenge européen. Pourtant, Bristol a remporté à chaque fois les deux rencontres qui ont eu lieu entre les deux clubs par le passé.

Bonne nouvelle pour Toulon, et mauvaise pour Bristol. Charles Piutau, la star des Bears sera absent lors de la finale. L'ancien arrière des All Blacks est blessé au tendon d'achille.

Les deux équipes s'affrontent ce vendredi sur la pelouse du Stade Maurice-David à Aix-en-Provence. Pour l'occasion, 1.000 supporters seront autorisés à pénétrer dans l'enceinte. La préfecture des Bouches-du-Rhône a en effet autorisé l'EPCR (organisateur de la compétition) à vendre 1.000 billets. Une bonne nouvelle pour les supporters du RTC puisque ce match avait été envisagé à huis clos dans un premier, comme ce sera le cas pour la finale de Champions Cup, samedi entre Exeter et le Racing 92.

Les joueurs à l'isolement

Les Anglais de Bristol sont arrivés jeudi dans un vol charter et sont logés dans un hôtel situé à moins de 10 kilomètres du stade. Les joueurs et le staff seront dans une bulle sanitaire, ils auront l'établissement rien que pour eux et ne devront pas le quitter avant le départ pour le stade.

Les Toulonnais eux aussi sont isolés depuis mardi dans un hôtel situé dans les environs d'Aix-en-Provence.