Challenge européen : Toulon battu mais pas abattu après sa défaite contre Bristol

Jamais deux sans trois ! Déjà battus en finale du challenge européen en 2010 et 2012, les Toulonnais s'inclinent une troisième fois dans cette petite coupe d'Europe de rugby. Une défaite logique contre Bristol 32 à 19, 2 essais anglais à 1.

Un premier trophée européen pour Bristol

Le RCT menait pourtant à la pause 16 à 10. Mais en seconde période, des Anglais plus pragmatiques, plus réalistes, plus précis ont sanctionné des Toulonnais trop indisciplinés. "On a fait des petites fautes qui les ont laissé revenir petit à petit dans le match, reconnaît le talonneur et capitaine Anthony Etrillard, et contre Bristol ça coûte cher très vite. Une finale se joue sur des petits détails, on l'a encore vu. On loupe une touche, on tape un coup de pied, derrière on prend un essai. Ce sont des détails mais je pense que ça va nous faire grandir. Et je pense qu'il y en aura d'autres des finales".

"J'ai déjà hâte d'être à la suite" - Patrice Collazo, manager du RCT

Du côté toulonnais, malgré la déception de la défaite, Patrice Collazo veut regarder plus loin. "Le paradoxe c'est qu'on est qu'au début de la saison, explique le manager toulonnais, c'est ce que j'ai dit aux joueurs sur le terrain et dans le vestiaire. Ils s'étaient préparés pour gagner ce match. Ils se sont donné les moyens. Ils ont été en passe de le gagner. Bristol mérite sa victoire parce qu'ils sortent une performance énorme mais on les a poussés dans les cordes. C'est le début d'un truc parce que le week-end prochain on va replonger en championnat. On a des fondations qui commencent à être très, très solides pour la suite. Et j'ai déjà hâte d'être à la suite".

Toulon a fait trop de fautes face aux Anglais de Bristol plus joueurs et plus efficaces. - Capture d'écran EPCRugby