Rugby : Toulon explose Lyon et se qualifie en demi-finale de la Challenge Cup

Sept essais à deux contre Lyon. Une fessée : 48 à 23 à Mayol. La défaite de la finale de l'an dernier contre ce LOU est lavée, balayée. Elle s'est surtout dessinée en tout fin de première mi-temps quand la défense des visiteurs a explosé et quand les avants toulonnais se sont baladés. 22 à 6 à la mi-temps. La seconde période est aussi en mode rouleau compresseur, mais quand Toulon mène 36 à 9 à la 60e, il ouvre les vannes. Journées portes ouvertes. La défense en carton. Et le LOU se réveille enfin. Rien de grave et une qualification pour la demi-finale à domicile le week-end du 29 avril. Toulon n'est qu'à une marche d'une finale que la rade finira bien par ravir (après quatre finales perdues dans cette petite coupe d'Europe).

La décla du manager Pierre Mignoni : "Il y a des motifs de satisfaction mais on n'a rien gagné... on a encore eu un peu trop d'absences en défense. C'est très bien, c'est une qualification très importante, on est en demi-finale chez nous, on a envie de voir un stade plein à craquer parce que c'est important pour le club. On a envie de gagner cette compétition".