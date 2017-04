Rugby : Toulon va défier l'ASM Clermont en quart de finale de la coupe d'Europe

C'est un choc franco-français, et désormais un grand classique, notamment en coupe d'Europe. Numéro 1 de la phase qualificative, les Clermontois auront l'avantage de recevoir les Toulonnais ce dimanche au stade Marcel Michelin lors du dernier quart de finale de la compétition.

Il y aura un club français en demi-finale de la coupe d'Europe dans un mois. Mais bien malin qui pourra dire si ce sera l'ASM ou Toulon. Les deux clubs vont en effet se retrouver ce dimanche au stade Marcel Michelin pour un nouvel épisode du feuilleton qui alimente la rivalité entre les meilleurs ennemis de ces dernières années.

"Contre Toulon, c'est la meilleure affiche qu'on puisse avoir, on sait que ce ne sont pas nos amis..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM Clermont

Car depuis 2010, et une demi-finale de Top 14 à Saint-Etienne (essai accordé à Zirakashvili entaché d'un en avant), remporté par les Auvergnats au bout d"une insoutenable prolongation, les relations entre les deux clubs sont tendues. En 2012, Mourad Boudjellal, le président du RCT, ne pouvait retenir une saillie verbale après une nouvelle défaite à Clermont et la désormais célèbre "sodomie arbitrale" qui lui a valu 130 jours de suspension.

Boudjellal lance les hostilités

L'homme fort du club varois, a d'ailleurs été le premier a lancé les hostilités en affirmant qu'il allait faire l'impasse, et ne viendrait pas à Clermont, "pour ce qui va plus ressembler à une corrida qu'un match de rugby, en 2013 on leur a volé le titre, mais là les Clermontois n'ont pas le droit de perdre, mes joueurs ne la feront pas, mais moi je fais l'impasse" ajoute-t'il.

"Il n'est d"ailleurs jamais revenu ici depuis une certaine phrase, il ne doit pas avoir envie de recommencer" s'amuse Eric De Cromières, son homologue clermontois, "c'est toujours la même chose, ça ne prend plus, c'est de la rigolade, ce qui m'étonne c'est qu'on lui donne encore autant d'écho pour raconter qu'il n'a plus personne pour jouer, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut pas venir, ça va te coûter de l'argent, des frais d’hôtel, il vaut mieux renoncer, non plus sérieusement, je sais que ce sera une très grosse équipe de Toulon, et qu'on va devoir s'en méfier terriblement". Mais si les statistiques sont plutôt favorables aux Toulonnais, qui depuis 2010, n'ont plis perdu en phase finale contre les Clermontois, les derniers matches des varois n'incitent guère à l'optimisme sur la rade.

"Ils seront prêts, Toulon a de grands joueurs, et ils sont souvent au rendez-vous des grands matches..." Damien Chouly, capitaine de l'ASM

Aurélien Rougerie va jouer son 400e match avec l'ASM © Maxppp - Frédéric Marquet

Ce quart de finale entre l'ASM Clermont et Toulon est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec une émission spéciale en direct du stade Marcel Michelin entre 15 heures et 19 heures pour tout savoir sur ce classico du rugby français et européen.