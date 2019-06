Rugby : Toulouse, La Rochelle, Clermont et Lyon en demi-finale du Top 14, Grenoble descend en Pro D2

Les demi-finales du Top 14 verront s'affronter Toulouse et La Rochelle et Lyon et Clermont, qualifiés après les barrages du Top 14 ce week-end. Grenoble de son côté a rendez-vous avec la Pro D2 à la saison prochaine tandis que Brive accède à l'élite.

On disputait les barrages du Top 14 de rugby ce week-end. Résultat : Toulouse et La Rochelle se retrouveront samedi prochain, le 8 juin 2019, en demi-finale du Top 14 et Lyon et Clermont s'affronteront le lendemain. Les deux demi-finales se joueront à Bordeaux.

Les "fesses qui claquent" des Rochelais

La Rochelle a battu le Racing 92 vendredi soir (19-13) en barrages. Les Franciliens qui ont dit adieu à leur duo d'entraîneur aux commandes depuis six saisons Laurent Labit - Laurent Travers. "Une saison ratée" a reconnu Laurent Travers après la rencontre. Pour les Maritimes, évidemment, l'ambiance était bien différente puisque cette demi-finale est une confirmation que le club est en pleine ascension depuis son retour dans l'élite en 2014. Cela dit, l'entraîneur des arrières de La Rochelle, Xavier Garbajosa, reconnaissait après le match que ses joueurs ont eu "un peu les fesses qui claquaient" quand les Franciliens sont revenus à un essai dans les vingt dernières minutes de jeu.

Le soulagement des Lyonnais

Entre Lyon et Montpellier, la première période a été difficile pour le LOU mais les Lyonnais ont fini par s'imposer 21-16 sur la pelouse du stade Gerland. Les Montpelliérains ont pourtant eu trois occasions de l'emporter dans les cinq dernières minutes mais toutes les touches ont été perdues. Cette qualification pour les demi-finales est "un gros soulagement" pour le manager de Lyon, Pierre Mignoni tandis que l'entraîneur néo-zélandais de Montpellier Vern Cotter s'est dit fier de l'aventure connue avec son groupe auteur d'une incroyable remontée en fin de saison.

Brive dans le Top 14

En match de barrage Top 14/Pro D2, Grenoble a fini par céder face aux Corréziens de Brive. Le CAB accède au Top 14 après sa victoire 28 à 15 ce dimanche 2 juin.