Rugby - tournée du XV de France : Serin et Poirot gardent leur place, première titularisation pour Ducuing

Guy Novès a titularisé trois joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles pour le troisième et dernier test du XV de France en Afrique du Sud samedi (17h05, Ellis Park de Johannesburg) : Jefferson Poirot, Baptiste Serin et Nans Ducuing. Clément Maynadier et Loan Goujon seront remplaçants.

Il va plonger dans le grand bain. L'ailier de l'UBB Nans Ducuing sera titulaire pour la première fois avec le XV de France samedi sur le mythique terrain de l'Ellis Park de Johannesburg. A 25 ans, il connait un coup d'accélérateur formidable. Appelé pour le stage de Granville en mai, il ne devait pas participer à la tournée en Afrique du Sud. Mais les problèmes de passeport du parisien Djibril Camara lui ont ouvert la porte. Après avoir suivi le premier test des tribunes, il a été préféré au Rochelais Vincent Rattez sur le banc des remplaçants pour le deuxième test. La blessure de Yoann Huget lui a permis d'entrer sur le terrain après seulement 20 minutes de jeu. Il a apparemment convaincu Guy Novès qui a décidé de lui donner une nouvelle chance samedi.

La continuité pour Poirot et Serin

Jefferson Poirot bénéficie, lui, du choix du staff de ne pas révolutionner une équipe qui a pourtant paru dépassée le week-end dernier. C'est le pack complet qui a été reconduit par Guy Novès. La charnière, elle, est une nouvelle fois modifiée. Certains avaient parié sur la titularisation du jeune Antoine Dupont à la mêlée, mais il a souffert de problèmes gastriques en début de semaine. En fait, Baptiste Serin sera de nouveau titulaire. Ce ne sera pas avec François Trinh-Duc, passé à côté de son match samedi. Il sera associé à Jules Plisson, pas franchement convainquant non plus lors du premier test à Pretoria.

La composition du XV de France pour le dernier test :