Rugby Tournoi des 6 Nations : Trois Clermontois titulaires en Irlande

Le sélectionneur Jacques Brunel a reconduit la même équipe victorieuse contre l'Ecosse pour aller l'Irlande dimanche à Dublin. Trois Clermontois seront donc titulaires. En revanche Lopez et Fofana n'ont pas été retenus.

Vaahamahina et Iturria enchainent en Irlande

On ne change pas une équipe qui gagne. Les vainqueurs de l'Ecosse ont donc tous été reconduits pour aller affronter l'Irlande dimanche lors de la quatrième journée du Tournoi. "Ce groupe est très proche de celui qui fera la coupe du monde" a même ajouté Jacques Brunel. Sébastien Vahaamahina, Arthur Iturria et Damian Penaud conservent donc une place de titulaire, comme depuis le début de ce tounoi, et Etienne Falgoux sera remplaçant.

Sans Lopez et Fofana

En revanche, Camille Lopez et Wesley Fofana restent en costume. L'ouvreur et le trois quart centre de l'ASM n'ont pas trouvé grâce aux yeux du sélectionneur, malgré leur prestation face à Grenoble.

☘️🇫🇷 Voici le composition de votre #XVdeFrance pour aller défier dimanche, l'Irlande, à Dublin ! #IRLFRA#NeFaisonsXVpic.twitter.com/9qzyvB9Uww — Fédération Française de Rugby (@FFRugby) March 5, 2019

Avant un dernier match à Rome la semaine suivante, l'équipe de France ira affronter l'Irlande ce dimanche à Dublin. Coup d'envoi à 16 heures à l'Aviva.