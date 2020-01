Rugby XV de France : Damian Penaud et Alexandre Fischer seuls Clermontois dans la liste de Galthié !

Clermont-Ferrand, France

Certes, on ne s'attendait pas à une armada clermontoise dans la liste des 42 joueurs retenus par le nouveau staff technique du XV de France pour préparer le prochain Tournoi des Six Nations, mais Fabien Galthié et ses adjoints ont mis la barre très haut. Ou très bas, c'est comme on veut. Si la convocation de Damian Penaud ne faisait aucun doute, on pouvait quand même raisonnablement penser à d'autres Auvergnats pour l'annonce de ce premier groupe élargi de l'ère Galthié.

La seule bonne surprise, c'est la première convocation d'Alexandre Fischer par les huit joueurs retenus en troisième ligne. Un cadeau d'anniversaire avant l'heure pour celui qui fêtera ses 22 ans le 19 janvier prochain. Pour le reste, ça pique un peu. Pas de Rabah Slimani, ni d'Etienne Falgoux en première ligne, pas d'Arthur Iturria en seconde. Pas de Morgan Parra à la mêlée, pas de Camille Lopez à l'ouverture et pas d'Alivereti Raka chez les trois-quarts. Le staff des bleus ont a Clermont au régime sec.

Si vous ajoutez à cela, les retraites internationales de Wesley Fofana et de Sébastien Vahaamahina (pour le moment), ça fait maigre. Seule consolation, Franck Azéma va avoir de nombreux internationaux à disposition durant cette période hivernale pour carburer en Top 14 et aller loin en Coupe d'Europe. L'ASM n'est pas le seul club à avoir des cadres "écartés". Le Stade Toulousain a aussi son lot de déçus. Huget, Médard ou encore Guitoune ne figurent pas dans le groupe France.

Première convocation pour Alexandre Fischer, ici contre Bath en Champions Cup © Maxppp - Thierry Larret

Flanqué de Raphaël Ibanez, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France a annoncé que les 42 joueurs convoqués, mais aussi les postulants non-sélectionnés, ainsi que leur staff ont été prévenus dans la matinée par téléphone. Le Toulonnais Charles Ollivon a été désigné capitaine. Les heureux élus se retrouveront du 19 au 31 janvier à Nice pour préparer le match contre l’Angleterre, en ouverture du Tournoi des six Nations le 2 février au stade de France.

