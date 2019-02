Rugby, Tournoi des six nations : quatre joueurs rochelais dans le groupe France pour affronter l'Angleterre

La Rochelle, France

Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France a opéré six changements dans le 15 de départ qui affrontera l'Angleterre dimanche, pour le deuxième match du Tournoi des six nations. Le pilier droit du Stade Rochelais, Uini Atonio fait partie des joueurs sortants. Légèrement touché au genou, le joueur pourra postuler pour le France Ecosse du 23 février, mais reste trop court pour ce déplacement à Twickenham. Pour Jacques Brunel, le sélectionneur français " on ne prendra pas de risques avec ce type de blessure. Il faut au moins 8 jours de repos, il reviendra plus tard." Wesley Fofana et Maxime Médard également blessés restent sur le banc de l'infirmerie.

Par rapport au groupe aligné face au Pays de Galles en ouverture du Tournoi, six joueurs entrent donc dans le 15 titulaire. Le centre Mathieu Bastareaud non retenu pour le premier match, Demba Bamba pour remplacer Uini Atonio au poste de pilier droit, Geoffrey Doumayrou, Gaël Fickou, Félix Lambey et Yacouba Camara.

Le joueur du Stade Rochelais Geoffrey Doumayrou est donc de nouveau associé au centre toulonnais Mathieu Bastareaud. Un peu de densité physique pour rivaliser dans l'impact face aux anglais. Trois autres joueurs de La Rochelle sont sur le banc des remplaçants. Le talonneur Pierre Bourgarit, n°2 à ce poste depuis la blessure du toulousain Marchand, le pilier gauche Dany Priso, et le 3è ligne Grégory Alldritt. Angleterre / France, c'est dimanche à 16 heures.