Rugby - Transferts : Bastien Pourailly va quitter l'ASM et rejoindre l'Aviron Bayonnais

Le natif du 64 va retourner dans le 64, après une parenthèse de deux saisons dans le 63. Arrivé de Pau au printemps 2019, Bastien Pourailly ne rejoindra pas son Béarn natal (il est né à Aramits), mais il va pousser jusqu'au bord de l'Atlantique. L'Aviron Bayonnais a officialisé son recrutement ce mercredi (pas l'ASM Clermont).

On peut d'ailleurs lire une interview du trois-quarts aile clermontois. "L'Aviron, c'est un club qui me fait rêver depuis que je suis tout petit, notamment par l'ambiance que créent les supporters", a déclaré Bastien Pourailly sur le site internet du club basque.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bastien Pourailly, qui fêtera ses 28 ans dans deux jours, a été titularisé à trois reprises cette saison en championnat. Avec un essai à la clé contre la Section Paloise, son club précédent. Il avait disputé neuf matchs la saison dernière.

La durée du contrat n'a pas été communiquée par l'Aviron Bayonnais. Les Basques, qui luttent pour retrouver au plus vite le Top 14, veulent se montrer ambitieux et anticiper un possible retour dans l'élite du rugby français.

à lire aussi Aviron Bayonnais : officialisation de quatre nouveaux joueurs pour la saison prochaine

En attendant Lopez ?

Bastien Pourailly ne devrait pas être le seul joueur de l'ASM à rejoindre le club bayonnais. Clermont ayant recruté le Toulonnais Anthony Belleau et le Rochelais Jules Plisson au poste d'ouvreur, ce double recrutement permet au club auvergnat de libérer Camille Lopez de sa dernière année de contrat.

Un temps pressenti chez le voisin biarrot, le natif d'Oloron-Sainte-Marie devrait finalement s'engager en faveur de l'Aviron. Et y rejoindre le demi-de-mêlée international du Racing 92, Maxime Machenaud, pour former une charnière expérimentée de haut niveau.