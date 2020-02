Rugby : Trelissac Bergerac, un derby déséquilibré

Actuellement, Trélissac et Bergerac, dans la poule 4 de Fédérale une ne boxent pas dans la même catégorie. Le SAT regarde vers le haut. Bergerac sait que son avenir est en Fédérale deux.

Ce dimanche les trélissacois sont grandissimes favoris. Mais le staff technique du SAT se méfie. "On a l'impression que nous sommes favoris, précise Sylvain André le co-entraineur de Trélissac, mais la réalité du terrain est différente. On craint leur orgueil, si j'étais eux je mettrais tout sur ce match. D'un autre côté cette rencontre est l'occasion pour nous de bien lancer le sprint final".

Trélissac pense surtout à la qualification. Son succès dimanche dernier sur la pelouse de Saint Jean de Luz lui permet d'envisager cette possibilité. Cela viendrait récompenser un groupe soudé, capable de se faire peur sur certains matchs, mais qui possède surtout un collectif qui lui permet de remporter des victoires précieuses en fin de rencontre.

De son côté Bergerac, avec une seule victoire depuis le début de la saison, pense à son avenir en Fédérale deux. L'USB s'est fait une raison. Les joueurs se battent avec courage et ne lâchent pas, mais plus la fin approche et plus c'est difficile. "Ça reste un match important, explique Alexandre Frontère le président ubiste, j'attends des garçons qu'ils montrent qu'ils n'ont pas abdiqué."

SAT - USB ce dimanche en direct dès 15h avec Christian Lacombe