C'est fait et bien fait ! Ce dimanche 17 juin, les rugbymen de Trélissac ont battu Oloron en demi-finale du championnat de France de Fédérale Une. Victoire historique pour les Périgourdins qui se sont imposés 32 à 22 . Ils vont disputer la première finale de Fédérale Une de l'histoire du club. Ce sera le samedi 23 juin face à Lavaur.

Les Trélissacois ont réalisé un match quasi parfait en première période et ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Ils n'ont été menés qu'une seule fois dans ce match après un essai des Béarnais à la 12e minute. Les avants ont réalisé un joli travail offensif et les arrières ont tenu. A la fin de la première mi-temps les Périgourdins dominent, 23 à 8 face à leurs adversaires.

Une seconde mi-temps plus tendue

Dès le retour sur la pelouse, le SAT repart à l'offensive et transforme une pénalité pour mener 29 à 8. Les joueurs d'Oloron reprennent de la vigueur et à moins de 25 minutes de la fin du match transforment un bel essai (32-15). Cette deuxième partie de jeu est beaucoup plus tendue. Les Oloronais tentent de trouver la touche à chaque pénalité.

A moins d'un quart d'heure de la fin de la rencontre, un essai des blancs et bleus relance le match. Les Périgourdins ont moins de réussite au plaquage et font aussi plus de fautes (32-22). A deux minutes du temps réglementaire, les Oloronais réalisent un en-avant qui sauve Trélissac d'un nouvel essai mais le score en reste là. "Je pleure même si les dernières minutes ont été difficiles. C'est fantastique, c'est énorme !" a réagi le co-président du club Frédéric Sopelsa sur France Bleu Périgord.