Rugby : Trois joueurs clés, Enzo Hervé, Nico Lee et Hayden Thompson-Stringer prolongent leur contrat au CAB

Le CABrive (Top 14) a annoncé ce mercredi soir les prolongations de trois joueurs clés de son effectif : Enzo Hervé, Nico Lee et Hayden Thompson-Stringer.

entré au Centre de Formation du CABrive en 2013 s'engage ainsi avec le club jusqu’en 2023. "Enzo représente parfaitement la marque de fabrique du CAB depuis 3 ans. Issu de la formation, il a su intégrer l’effectif professionnel jusqu’à devenir l’un des chouchous du public corrézien", commente Jeremy Davidson, le Manager du CA Brive.

De même, le trois-quarts centre sud-africain Nico Lee a signé jusqu'en 2023. "Il est devenu une pièce maîtresse de notre équipe" indique l'entraîneur.

Enfin, le pilier britannique Hayden Thompson-Stringer, formé aux Saracens et arrivé en 2019 en Corrèze prolonge aussi l'aventure avec les Noir et Blanc. "Hayden est un pilier qui s’est parfaitement adapté au Top 14 et au style de jeu de Brive. Ses performances sont en pleine progression et je suis ravi qu’il ait prolongé" a estimé Jeremy Davidson.

Ces signatures "démontrent la volonté du club de construire dans la durée avec les joueurs de son effectif" dit le CAB dans un communiqué.