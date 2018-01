Trois joueurs du Stade Rochelais font partie des 32 noms retenus par Jacques Brunel pour le 1er match du tournoi des 6 nations. Kevin Gourdon et Geoffrey Doumayrou retrouvent les Bleus. C'est une première, en revanche, pour Dany Priso.

La Rochelle

Le nouveau sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, a donc dévoilé la liste des 32 joueurs convoqués en vue du 1er match des Bleus dans le tournoi des 6 nations.

Le demi-mêlée de Clermont, Morgan Parra, revient après deux ans d'absence. Jacques Brunel a retenu également deux joueurs au poste de 10 : Anthony Belleau, de Toulon (2 sélections) et Matthieu Jalibert de l'Union Bordeaux Bègles (0 sélection).

Il y a également 3 Rochelais de retenus : le 3e ligne aile Kevin Gourdon (15 sélections). Kevin, auteur de deux gros matchs à Oyonnax et face à l'Ulster en Coupe d'Europe, monte réellement en puissance en ce début d'année. Retour également du centre Geoffrey Doumayrou (2 sélections) qui après deux rencontres assez ternes face à l'Afrique du Sud et la Nouvelle Zélande va devoir s'adapter un peu plus au système de jeu du 15 de France. L'ancien du Stade Français s'est en tout cas rendu indispensable depuis son arrivée à La Rochelle.

Jacques Brunel et son staff appelle également le pilier gauche Dany Priso. C'est sa première convocation officielle. Le joueur avait déjà porté le maillot des bleus le 14 novembre face à la Nouvelle-Zélande, pour un test-match qui n'avait pas valeur de sélection. A 24 ans, Dany Priso s'affirme au Stade Rochelais, et s'impose en n°1 à ce poste depuis la blessure de Mike Corbel.

Pour la France, le tournoi des 6 nations débutera le 3 Février prochain au Stade de France face à l'Irlande .Un tournoi où les tricolores recevront également l'Italie et l'Angleterre. Le 15 de Jacques Brunel se déplacera en Ecosse et au Pays de Galles dans ce tournoi 2018.