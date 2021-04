Rugby : troisième succès d'affilée pour l'US Dax, victorieux à Chambéry

Sur sa lancée, l'US Dax s'impose en terre alpine, ce dimanche 11 avril. Les Dacquois ont surclassé la lanterne rouge Chambéry (32-15) et rentrent dans les Landes avec la victoire et le point du bonus offensif.

Bonus offensif dans les arrêts de jeu

En première mi-temps, les offensives dacquoises s'enchaînent, les Chambériens semblent dépassés. À la demi-heure de jeu, Elvis Levi inscrit le deuxième essai de l'US Dax ; après transformation, les Landais mènent 17-3. Après une perte de balle à cinq mètres de l'en but adverse, et une séquence chaotique de quelques minutes, Justin Phillips perce seul la défense dacquoise et marque le premier essai savoyard (17-8).

Mis à part une belle séquence des locaux, conclue par un essai (68e, 25-15), Dax domine la seconde période et l'achève de la meilleure des manières en inscrivant un essai entre les poteaux dans les arrêts de jeu. Les Dacquois remontent à la sixième place du classement.