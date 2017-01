Rugby - UBB : cinq nouveaux venus à l'infirmerie

Le déplacement à Montpellier a laissé des traces. Cinq joueurs sont venus rejoindre les rangs de l'infirmerie. Le plus touché d'entre eux, Romain Lonca, sera même absent deux mois.

Dans les couloirs de l'Altrad Stadium, Raphaël Ibanez se félicitait vendredi soir de ne pas déplorer de blessés, en dehors de Jean-Baptiste Dubié qui avait quitté ses partenaires suite à une commotion cérébrale.

Quatorze absents

Le centre de l'Union devra attendre la fin de semaine pour savoir s'il peut jouer face à Clermont dimanche en Champions Cup. En revanche, quatre de ses coéquipiers sont déjà forfaits. Et notamment Romain Lonca, victime d'une fracture de la main et qu'on ne reverra pas sur les terrains avant le mois de mars.

Deux joueurs sont rentrés de l'Hérault avec une entorse. A la main droite, pour le demi de mêlée Yann Lesgourgues, et au poignet pour le troisième ligne Loann Goujon. Arrêtés respectivement sept et dix jours, ils sont espérés pour le déplacement du 21 janvier en Ulster. Un match que manqueront le flanker Luke Braid, touché au adducteurs et l'ouvreur Lionel Beauxis, absent à Montpellier mais qui souffre d'une lésion musculaire au quadriceps.

Raphaël Ibanez et son staff se seraient bien passé de ces mauvaises nouvelles © Radio France - Justine Hamon

Des absences qui viennent s'ajouter à celles de Jefferson Poirot, Jandre Marais, Johan Aliouat, Peter Saili, Joe Edwards, Julien Rey, Darly Domvo et Metuisela Talebula. Soit au total 14 joueurs.