La commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a sanctionné lourdement le manager du Stade Toulousain pour son comportement vis-à-vis de l'arbitre lors du match Stade Toulousain - Racing 92. Il écope de six semaines de suspension.

Toulouse, France

La commission de discipline de la LNR inflige six semaines de suspension à Ugo Mola pour son comportement vis-à-vis de l'arbitre lors du match Stade Toulousain / Racing 92 comptant pour la 24e journée du Top 14 le 15 avril. Le manager toulousain s'en était pris à l'arbitre qui avait validé le dernier essai des Franciliens, privant du point de bonus offensif les Rouge et Noir.

10 000 euros d'amende pour le club

Ugo Mola est privé d'accès au terrain et au vestiaire des arbitres jusqu'à la fin de cette saison et éventuellement au début de la prochaine en fonction des matchs pour lesquels le Stade Toulousain sera qualifié, en raison de son "comportement de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation du rugby". Ugo Mola avait exprimé ses regrets dès après le match. La sanction est assortie d'une amende de 10 000 euros pour le club.