Rugby : un ailier international s'engage avec le VRDR

Le VRDR ne s'arrête plus de recruter et de préparer la saison prochaine. Après les arrivées annoncées de Thomas Lhusero (demi de mêlée), de George Worth (arrière) et le retour au club de Julien Royer (pilier), c'est un ailier international qui signe pour deux ans, annonce ce mercredi 19 avril le club : Gauthier Minguillon. Âgé de 29 ans, il mesure 1m77 et pèse 85 kilos. Né à Bordeaux et formé à l'Union Bordeaux-Bègles, il possède la double nationalité franco-espagnole, il évolue avec l'équipe nationale d'Espagne. Il arrive d'Aurillac, club pour lequel il a joué 30 matchs en ProD2. Cette saison, il n'a joué que deux rencontres. Le VRDR, sur sa page Facebook, évoque un ailier "capable de jouer arrière", "puncheur, animé par la contre-attaque et le jeu offensif". Le futur Damier serait également un bon "gratteur" en défense.

ⓘ Publicité