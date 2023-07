Rugby : un ailier supersonique de l'ASM Clermont arrive en prêt au VRDR

TJ Maguranyanga, prêté par l’ASM Clermont Auvergne, rejoint le VRDR (Valence Romans Drôme Rugby) pour une saison. Cet ailier est décrit par le club drômois comme rapide et puissant, "à fort potentiel". Chronométré à 10"60 sur 100 mètres, ses qualités physiques ne font pas de doute, et selon ses entraîneurs en Afrique du Sud, il représente "le futur du rugby au Zimbabwe", pays où il est né. Il a rejoint l'ASM, un des plus grands clubs de français, en 2021. Il est devenu le deuxième zimbabwéen de l'histoire à jouer en Top 14 - pour quelques minutes seulement, certes - en février 2022. Blessé ensuite aux ligaments croisés, il n'est revenu que l'an passé pour évoluer avec les Espoirs, en fin de saison. "Sa capacité à apprendre rapidement sera un atout, et pour lui et pour nous. Il nous apportera un profil différent des ailiers que nous avons déjà au club", affirme le VRDR.

