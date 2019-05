Rugby : un Béarnais en finale de la Coupe d'Europe

Arudy, France

Après avoir déjà dirigé trois finales de Challenge Cup, la "petite" Coupe d'Europe de rugby, l'Arudyen Jérôme Garcès va cet après-midi officier à l'occasion de la finale de la Champions Cup entre les Anglais des Saracens et les Irlandais du Leinster (tenants du titre).

La Coupe du monde en ligne de mire

Jérôme Garcès sera le premier tricolore à officier à ce niveau depuis la réforme de la compétition en 2014, le troisième seulement après Jöel Dumé en 2000 et Joël Jutge en 2002, depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996.

Élu meilleur arbitre du championnat de France pour la saison 2017/18, il compte aussi à son "tableau de chasse" treize matchs du Tournoi des Six Nations (minimum un match par an depuis 2011), un quart-de-finale et une demi-finale de Coupe du monde en 2015 (et juge de touche en finale). D'ailleurs, après cette finale européenne, son prochain objectif sera la Coupe du monde 2019 au Japon pour laquelle il a été retenu dans le panel des arbitres internationaux.