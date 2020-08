Rugby : un cas de Covid-19 à l'AS Béziers Hérault, le match amical contre Carcassonne annulé

La rencontre de rugby prévue ce samedi entre Béziers et Carcassonne est annulée, après la détection d'un cas positif à la Covid-19, au sein de l'effectif héraultais.

Le club de rugby de Béziers a annoncé que les tests effectués ce jeudi 20 août avaient révélé un cas positif à la Covid-19, au sein de l’effectif de l’AS Béziers Hérault. Le joueur concerné a été placé en quatorzaine. Par conséquent, la rencontre face à l’US Carcassonne qui devait se disputer ce samedi 22 août est annulée et les entraînements fermés au public.

L'ASBH rappelle que le club "met tout en place pour préserver la santé de ses joueurs, de ses salariés et de ses supporteurs" et qu'il "applique strictement le protocole sanitaire et toutes les recommandations de la commission médicale de la LNR".